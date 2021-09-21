Бузова и Лазарев вспомнили о старых разногласиях во время ужина на курорте

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Ольга Бузова провели совместный вечер на одном из турецких курортов. Как сообщил в своем Instagram двукратный призер «Евровидения», им удалось поужинать в компании друг друга и обговорить старые конфликты. Кроме того, музыкант опубликовал видео, на котором Бузова играет с его сыном Никитой в ладушки.

«Встретились, пообщались, обсудили разногласия и прежние недомолвки. Все ок! Оля, иногда отдыхай от работы», — написал певец.

В 2018 году Лазарев оказался одним из тех, кто покинул зал во время выступления Бузовой на гала-ужине премии МУЗ-ТВ. В ответ на это певица написала в соцсетях, что ушедшим с ее номера «туда и дорога». Впоследствии артист также призывал не отправлять Бузову на «Евровидение», так как она, по его мнению, не является полноценной певицей.