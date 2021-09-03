ФСИН опровергает данные о пожаре в колонии, где сидит Ефремов

Белгородское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России опровергает сообщения о пожаре в исправительной колонии №4, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пожара на территории ИК-4 УФСИН России по Белгородской области не зафиксировано. Пожарная техника для тушения не привлекалась», — заявили в управлении.

Там добавили, что колония работает в штатном режиме.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о пожаре на территории ИК-4 в Белгородской области. По их данным, потушить огонь удалось без привлечения МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

8 июля 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, при котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

15 сентября текущего года суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор актеру.