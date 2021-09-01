Впавший в кому сооснователь «Смысловых галлюцинаций» пришел в сознание

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, ранее впавший в кому, пришел в сознание. Об этом сообщил его брат Тимофей Бурдин в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ», — написал он.

При этом он отметил, что состояние пациента до сих пор остается тяжелым и у него очень сильное поражение легких, однако организм мужчины борется. По его словам, прогнозов врачи пока не дают.

Ранее Тимофей Бурдин сообщал, что его брат госпитализирован и находится в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга в коме, у него диагностировано 80-процентное поражение легких. При этом COVID-19 у него не подтвердили, уточнял родственник музыканта.

Владимир Бурдин стал известен после ролика «Молодость жива». Он состоял в первом составе «Смысловых галлюцинаций» с 1989-го по 1991 год.

Считается, что именно Бурдин написал строчку «Вечно молодой, вечно пьяный», которая легла в основу главного хита группы.

Песни Бурдина также исполняли группы «Пилот», «Близкие покойного», «Ковчег» и другие.