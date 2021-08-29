Джастин Бибер побил рекорд Spotify по количеству слушателей в месяц

Поп-певец Джастин Бибер побил рекорд на платформе Spotify, заработав 83,3 млн ежемесячных слушателей и удерживая наибольшее количество ежемесячных слушателей в истории стриминга. Об этом сообщает Chart Data.

Пока на Spotify ни один другой артист не набирает даже 80 млн в месяц. В этом рейтинге за Бибером — канадский музыкант The Weeknd с 74,53 млн слушателей в месяц, на третьем месте — англичанин Эд Ширан, который сейчас может похвастаться 72,41 млн.

Самая «популярная» женщина на Spotify — Дуа Липа (65,5 млн прослушиваний в месяц). За ней в этом списке следует Доджа Кэт (Doja Cat) с 60,84 млн.

На этой неделе MTV объявил список номинантов на грядущую премию Video Music Awards 2021. Абсолютными лидерами по числу номинаций оказались Меган Зе Сталлион и Джастин Бибер.

Ранее бывшая возлюбленная Бибера, певица и актриса Селена Гомез рассказала, что стало ключом к ее психическому здоровью.