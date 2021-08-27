Вокалист Kiss Пол Стэнли заразился COVID-19

У американского музыканта, 69-летнего вокалиста рок-группы Kiss Пола Стэнли (имя при рождении — Стэнли Берт Айзен) обнаружен коронавирус, из-за этого придется отменить запланированный концерт в Пенсильвании, пишет TMZ.

Близкие к семье музыканта источники сообщили изданию, что он полностью вакцинирован и чувствует себя прекрасно, несмотря на положительный результат теста. Однако текущий гастрольный тур по США пришлось приостановить.

«Дополнительная информация о датах концертов будет доступна в самое ближайшее время. Все участники тура — как сама группа, так и команда [помощников] — полностью вакцинированы», — заявил представитель Kiss.

На фоне новостей об отмене концентров Kiss в Twitter стали появляться домыслы, что у Стэнли якобы проблемы с сердцем, но музыкант лично опроверг эту информацию.

«Ребята! Я в порядке! Не в интенсивной терапии! Мое сердце каждый день «тянет» 26 миль на велосипеде. Не знаю, откуда это взялось, но это полная чепуха», — написал Стэнли.

Ранее сообщалось, что барабанщик Offspring Пит Парада не поедет в тур из-за отказа от прививки.