Менеджер МакSим рассказала о состоянии памяти певицы после болезни

Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Яна Богушевская заявила, что слухи о потере артисткой памяти сильно преувеличены. Об этом она сообщила телеканалу «Звезда».

«Я бы не драматизировала так. Она не помнит концерт в Казани и тот день. Частично помнит открытие школы, остальное помнит без проблем. Концертов у нее было много и все проходят примерно одинаково. У нее тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле», — сказала она.

Ранее сообщалось, что МакSим частично потеряла память после выхода из комы. Богушевская отметила, что артистка приняла решение долечиваться дома, а рядом с ней круглосуточно будет находится медработник. Певицу выписали из больницы.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне. После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.