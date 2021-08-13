Филипп Янковский стал обладателем приза кинокритиков на фестивале в Локарно

Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro на фестивале в Локарно. Награду артисту вручили за роль в фильме «Иван Денисович», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия-1».

«Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021», — рассказали в пресс-службе.

Сам Янковский во врем общения с журналистами в Локарно признался, что «счастлив и горд».

«Хочу поблагодарить организаторов этой премии, а также великого русского режиссера Глеба Панфилова за эту потрясающую роль», — сказал он.

Фестиваль в швейцарском Локарно — один из крупнейших кинофестивалей мира. В этом году смотр авторского кино проходит с 4 по 14 августа.

Ранее стало известно, что для участия в основном конкурсе кинофестиваля в Локарно были отобраны две российской картины.