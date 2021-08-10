Блогера Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 6 августа продлил до 8 сентября срок содержания под стражей видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков.

Хованский просил перевести его под домашний арест. Следователь на суде отметил, что сбор доказательств по делу еще не завершен.

Ранее Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.