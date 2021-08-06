Повзрослевшие герои возвращаются в тизере нового сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полуминутный тизер четвертого сезона фантастического сериала «Очень страшные дела».

В ролике указано, что новый сезон выйдет в 2022 году — как минимум через два с половиной года после премьеры третьего в июле 2019 года.

В ролике собраны кадры из прошлых сезонов и новые съемки с повзрослевшими героями. Кроме того, показан новый монстр.

Съемки четвертого сезона сериала о противостоящих потусторонним силам подростках начались в феврале 2020 года, однако вскоре были отложены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновились они в сентябре 2020 года.

В октябре 2020 года на кадрах со съемок нового сезона сериала фанаты заметили нового персонажа. Подростка с яркой внешностью и высоко уложенными волосами играет 18-летний Левон Роэн Турман-Хоук — сын актеров Умы Турман и Итана Хоука.

Ранее кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер новой режиссерской работы 91-летнего Клинта Иствуда «Мужские слезы».