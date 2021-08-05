СМИ: актера Ивана Рыжикова избил доставщик пиццы

Актера Ивана Рыжикова избил доставщик пиццы, пишет Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник и видео конфликта.

Утверждается, что инцидент произошел у многоэтажки на Волгоградском проспекте в Москве.

Курьер на Daewoo Matiz и артист, затормозивший у подъезда, чтобы высадить из своей машины приятельницу, повздорили после того, как курьер решил посигналить Рыжикову. Предположительно, зачинщиком драки стал артист.

По словам Рыжикова, он специально заехал на тротуар, чтобы дать доставщику пиццы проехать.

Известно, что у артиста травма головного мозга и гематома под глазом. После осмотра врачи отпустили его домой. В беседе с изданием «Подъем» Рыжиков уточнил, что информация об инциденте уже передана полиции. «У МВД вся информация есть. Спросите, что они делают. Я сейчас хочу спать», — отказался от комментариев он. В ГУ МВД по Москве рассказали, что проводят оперативно-разыскные мероприятия.