Актеры МХАТа объявили бойкот из-за Бузовой

Актеры МХАТа им. Горького объявили руководству бойкот с целью, чтобы певицу Ольгу Бузову сняли с роли, пишет издание PopCake, опубликовавшее заявление одного из артистов.

Бузова играет в спектакле «МХАТа им. Горького» «Чудесный грузин». СМИ сообщали, что за два дня выступлений она получила около 200 тыс. руб. «Мы не будем выступать на сцене «МХАТа», пока Ольга Бузова не уйдет из труппы. Мы считаем это неуважением. Если вы хотите, чтобы в театре работали такие бездари, то набирайте новую команду, а мы найдем себе театр с руководством поадекватнее», – сказал один из сотрудников театра.

Премьерные показы «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

Ранее шоумен Андрей Малахов пожалел президента МХАТа Татьяну Доронину из-за Бузовой.