В возрасте 72 лет скончался басист легендарной группы ZZ Top Дасти Хилл, сообщает издание Lad Bible со ссылкой на других членов музыкальной группы.

«Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш компадре, Дасти Хилл, скончался во сне дома в Хьюстоне, штат Техас. Нам, наряду с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать его стойкого присутствия и добродушия», — заявили гитарист Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.

Дасти Хилл родился 19 мая 1949 года в Далласе, штат Техас. Свою карьеру музыканта он начинал в местных далласских группах со своим братом Рокки Хиллом и Фрэнком Бирдом.

Трио с Билли Гиббонсом Хилл и Бирд организовали в 1968 году, этот состав оставался неизменным до этого дня.

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