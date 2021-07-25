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Выставка современного искусства в Архангельске закончилась массовой дракой

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Выставка на Кегострове в черте города Архангельска закончилась дракой — местные жители подрались с художниками. Об этом сообщает региональное издание 29.ru.

Над выставкой современного искусства «Коровник» в заброшенном здании работали несколько десятков художников, однако их труд оценили немногие — на экспозицию пришло меньше ста человек, к вечеру большинство отправились домой.

Уточняется, что драка началась вечером, когда с острова отплывал последний теплоход. Драке предшествовал словесный конфликт между местными жителями и художниками еще на выставке.

У приехавших с собой были перцовые баллончики, которые они использовали во время нападения. Пострадали несколько человек, в частности, одному дерущемуся разбили бутылку об голову. Как минимум двое пострадавших обратились за медицинской помощью, отмечает издание. Задело и тех, кто не участвовал в конфликте, например, сотрудника теплохода.

Причины конфликта до конца не ясны — художники со своей стороны утверждают, что агрессивные молодые люди заранее планировали стычку и за этим приехали на остров. Другая сторона конфликта ситуацию не комментировала.

Ранее женщина получила удар в живот, защищая тротуарную плитку в Екатеринбурге.

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