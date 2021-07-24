Бабкина рассказала об опасном случае с Олегом Газмановым

Певица Надежда Бабкина, поздравляя в Instagram коллегу по сцене Олега Газманова с 70-летием, рассказала, как однажды рядом с ним ударила молния.

«Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо», — вспомнила она рассказ Газманова.

По словам артиста, молния едва не попала в него перед концертом в международном детском центре «Артек».

Бабкина отметила, что Газманов в 70 лет выглядит «великолепно» и до сих пор выполняет на выступлениях «фирменное» сальто. Все произведения музыканта она назвала хитами. В подтверждение сказанного исполнительница поделилась наблюдением, что зрители поднимаются со своих мест в едином порыве, когда слышат первые аккорды песни Газманова «Москва звонят колокола».

Ранее Газманов рассказал в интервью ТАСС, что задумался о завершении карьеры. Он примет решение по окончании посвященного юбилею гастрольного тура.