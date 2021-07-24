Театр «Современник» изменил монолог Ахеджаковой после жалобы «Офицеров России»

В московском театре «Современник» изменили реплику главной героини пьесы «Первый хлеб» после претензий со стороны организации «Офицеры России». Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Главную роль в спектакле играет Лия Ахеджакова. По сюжету ее героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане.

Из ее монолога убрали нецензурную лексику. Изначальную реплику «Офицеры России» расценили как оскорбление ветеранов. Также представители организации обвинили авторов постановки в «неприкрытой пропаганде однополой любви».

С жалобой «Офицеры России» обратились в генпрокуратуру и мэрию Москвы.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова прошла на сцене «Современника» 19 июля. В центре спектакля оказываются потерянные молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, поэтому идут на войну.