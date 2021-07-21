В Конгресс США внесли законопроект «имени Бритни Спирс»

Сенаторы Нэнси Мэй и Чарли Крист внесли в Конгресс США «Акт о свободе и праве освобождения от эксплуатации», сообщает New York Times.

По словам законодателей, создание проекта было вдохновлено борьбой певицы Бритни Спирс с опекой со стороны ее отца. Билль должен дать находящимся под опекой гражданам право освободиться от насильственного контроля. «Наш двухпартийный билль сделает больше, чем движение «Освободите Бритни», он даст всем опекаемым право обратиться в суд и запросить о государственной опеке без конфликтов интересов, финансовых конфликтов и т.д.», — говорит Мэй.

Сейчас опекаемым приходится доказывать факт абьюза или мошенничества для замены опекуна.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.

Ранее Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру.