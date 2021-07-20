В Грузии закончились съемки последнего сезона «Сватов»

В Грузии закончились съемки последнего сезона сериала «Сваты», рассказал в Instagram режиссер Андрей Яковлев.

Он опубликовал видеоролик, в котором поздравляет команду проекта с окончанием работы. «Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что спустя тринадцать лет после начала съемки семейной эпопеи окончены», — заявил постановщик.

Сериал «Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95», снимается с участием российских актеров, выходит с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы сериала планировали выпустить новый сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

О съемках седьмого, финального сезона в Грузии стало известно 8 июля. Позже продюсер «Сватов» подтвердил, что в новом сезоне снялся грузинский актер Вахтанг Кикабидзе.