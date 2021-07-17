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Зеленский расширил полномочия Нацсовета Украины по телевидению

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский расширил полномочия Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию (НСТР) в период карантина. Он подписал соответствующий закон, сообщает сайт главы государства.

Так, документом определяются вопросы обеспечения и организации работы НСТР, оплаты труда его членов и о досрочном прекращении их полномочий.

Регулятор теперь также вправе осуществлять внеплановые безвыездные проверки. СМИ должны получать уведомления об их проведении за пять дней до начала. Контролирующие мероприятия не будут длиться свыше 30 дней.

Закон начинает действовать со следующего дня после опубликования.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно применял меры против украинских телеканалов после того, как они показывали запрещенные российские фильмы или выступления с критикой существующего политического режима на Украине.

Ранее украинский государственный телеканал «Дом» показал в качестве заставки к одной из программ карту с Крымом в составе России. После этого на канале начали проверку.

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