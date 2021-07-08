Россияне назвали любимого героя «Союзмультфильма»

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Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино» Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино»
«Союзмультфильм»

Россияне назвали любимого анимационного героя «Союзмультфильма», сообщает ТАСС со ссылкой на приуроченный к юбилею студии опрос.

Первое место занял кот Матроскин с 23% голосов. На второй строчке расположились Винни-Пух и Волк из «Ну, погоди!» — у них по 9%. «Кот Матроскин — безусловно, харизматичный персонаж, близкий российской аудитории вне зависимости от возраста. Благодаря мультсериалу «Простоквашино» герой продолжает свою экранную жизнь, раскрываясь новыми гранями и завоевывая новых поклонников среди юной аудитории», — комментирует результаты опроса генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

На третьей строчке — Ежик из мультфильма «Ежик в тумане» и Котенок Гав, у них 7% и 8% опрошенных соответственно. В десятку любимых героев также вошли Заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка, Попугай Кеша, Карлсон и Маугли.

Наиболее популярным из новых мультсериалов «Союзмультфильма» россияне назвали «Простоквашино» — у него 85% голосов. Также популярными признаны «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку».

Ранее сообщалось, что автонавигатор заговорит голосом кота Матроскина.