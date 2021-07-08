Россияне назвали любимого героя «Союзмультфильма»

Россияне назвали любимого анимационного героя «Союзмультфильма», сообщает ТАСС со ссылкой на приуроченный к юбилею студии опрос.

Первое место занял кот Матроскин с 23% голосов. На второй строчке расположились Винни-Пух и Волк из «Ну, погоди!» — у них по 9%. «Кот Матроскин — безусловно, харизматичный персонаж, близкий российской аудитории вне зависимости от возраста. Благодаря мультсериалу «Простоквашино» герой продолжает свою экранную жизнь, раскрываясь новыми гранями и завоевывая новых поклонников среди юной аудитории», — комментирует результаты опроса генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

На третьей строчке — Ежик из мультфильма «Ежик в тумане» и Котенок Гав, у них 7% и 8% опрошенных соответственно. В десятку любимых героев также вошли Заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка, Попугай Кеша, Карлсон и Маугли.

Наиболее популярным из новых мультсериалов «Союзмультфильма» россияне назвали «Простоквашино» — у него 85% голосов. Также популярными признаны «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку».

Ранее сообщалось, что автонавигатор заговорит голосом кота Матроскина.