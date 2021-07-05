Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной кинорежиссера, актера, народного артиста России Владимира Меньшова.

Текст траурной телеграммы опубликован на сайте правительства. «Владимир Меньшов был человек редкого таланта и невероятного обаяния. Без него, без его ярких творческих работ наше искусство представить невозможно. Он вписал множество страниц в историю отечественного и мирового кинематографа», — написал Мишустин.

Он отметил «уникальность, непохожесть и оригинальность Владимира Валентиновича». «Он обладал особым даром, благодаря которому превращал сценарии в пронзительные мелодрамы, добрые и веселые комедии, воплощал на экране мечты и надежды зрителей. Правдивые истории Владимира Меньшова о жизни, любви, счастье стали всенародно любимыми кинолентами», — говорится в телеграмме.

О смерти 81-летнего Меньшова стало известно 5 июля.

Ранее режиссер Владимир Щегольков сообщил, что Меньшов успел отсняться во всех сценах комедии «Иван», выход которой запланирован на осень 2021 года.