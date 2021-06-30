Стартовали съемки сиквела «Черной пантеры»

Съемки сиквела фильма по комиксам Marvel «Черная пантера» начались в США, сообщает Screen Rant.

Сиквел будет называться «Черная пантера: Ваканда навсегда». Съемки режиссер Райан Куглер начал в Атланте, он же создал сценарий проекта.

Актеры из основного состава первого фильма вернутся к своим ролям. Нельзя будет увидеть в картине только исполнителя главной роли Чедвика Боузмана — он скончался от онкологического заболевания в августе 2020 года.

Вокруг чего будет разворачиваться действие новой «Черной пантеры», пока неизвестно.

Премьера сиквела состоится в июле 2022 года.

Восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel «Черная Пантера» вышла на экраны в 2018 году. Фильм получил «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Ранее стало известно, что по «Черной пантере» снимут сериал.