Стартовали съемки сиквела «Черной пантеры»
Съемки сиквела фильма по комиксам Marvel «Черная пантера» начались в США, сообщает Screen Rant.
Сиквел будет называться «Черная пантера: Ваканда навсегда». Съемки режиссер Райан Куглер начал в Атланте, он же создал сценарий проекта.
Актеры из основного состава первого фильма вернутся к своим ролям. Нельзя будет увидеть в картине только исполнителя главной роли Чедвика Боузмана — он скончался от онкологического заболевания в августе 2020 года.
Вокруг чего будет разворачиваться действие новой «Черной пантеры», пока неизвестно.
Премьера сиквела состоится в июле 2022 года.
Восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel «Черная Пантера» вышла на экраны в 2018 году. Фильм получил «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика».
Ранее стало известно, что по «Черной пантере» снимут сериал.