Татьяна Буланова будет участвовать в выборах в Госдуму

Певицу Татьяну Буланову включат в федеральный список партии «Родина» на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как рассказали в партии, председатель партии Алексей Журавлев возглавит список.

«Также в список войдут, например, певица Татьяна Буланова и Герой России Андрей Богатов, известный по позывному Бродяга», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова не прошла отбор кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. Певица приняла участие в праймериз «Единой России», но по результатам предварительного голосования не набрала большого числа голосов.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».