Автор хитов «Миража» высказался о скандале вокруг песен группы

Продюсер и автор песен «Миража» Валерий Соколов в интервью РИА «Новости» высказался о скандале вокруг песен группы.

Он отреагировал на слова другого создателя группы Андрея Литягина о том, что экс-солистки коллектива ведут себя «как содержанки», используя песни группы, но не платя за них. Соколов указал на то, что страна не ассоциирует солистов нового коллектива Литягина, называющих себя «Мираж», с предыдущим составом группы «Мираж». «Тем более что у этого коллектива нет и прав исполнять основные хиты «Миража», – сказал он.

По словам Соколова, Литягин «постоянно продает свои права и предпочитает забывать об этом». »Маргаритой Суханкиной, например, получены все разрешения у сегодняшних владельцев на использование репертуара «Миража». Товарный знак на название «Мираж», о котором он везде заявляет, ему уже не принадлежит, а он все считает себя главным акционером», — разъяснил автор хитов коллектива.

Кроме того, по мнению Соколова, новый «Мираж»» не соблюдает авторские права Валерия Соколова и Светланы Разиной и пытается незаконно исполнять песни, чем вводит в заблуждение организаторов концертов.

Валерий Соколов — автор хитов «Миража» «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Эта ночь», «Солнечное лето», «Новый герой» и др.

В мае 2021 года Соколов заявил, что не выдавал разрешение коллективу Литягина с солисткой Екатериной Болдышевой на исполнение его песен.