Гитарист «Тату» и IFK умер от предполагаемого COVID-19

Гитарист группы «Тату» и основатель IFK Максим Галстьян умер от, предположительно, коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице группы IFK во «ВКонтакте».

«Сегодня ночью не стало Макса. Основатель и сердце IFK, связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер», — говорится в сообщении.

Официальная причина смерти не называется.

При этом музыкант Роман Хомутский, комментируя смерть Галстьяна, на своей странице во «ВКонтакте» призвал «не игнорировать болезненные симптомы», так как «мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».

Группа IFK была основана в 1994 году. Галстьян в ней ней основным гитаристов.

Музыкант также выступал вместе с группой «Тату» на «Евровидении» в 2003 году, когда Россия заняла в ней второе место с песней «Не верь, не бойся, не проси».

В 2011 году Галстьян основал группу LaScala.