«Нервничала вечером»: украинка Свитолина о победе над 18-летней Андреевой

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась размышлениями после победы на 18-летней россиянкой Миррой Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) и призналась, что переживала.

«Я нервничала сегодня вечером. <...> Большую часть своей карьеры ты проигрываешь матчи каждую неделю, и тебе нужно прийти в себя, вернуться на корт и постараться приложить все усилия, чтобы на следующей неделе попробовать ещё раз и выступить лучше», — сказала Свитолина в интервью на корте.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных. После завершения матча теннисистки не пожали друг другу руки.

Свитолина, в четвертьфинале турнира сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

