Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
В ночь на 20 июня скончался бывший гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K. Максим Галстьян. Об этом рассказали его коллеги на странице группы «ВКонтакте». «Сегодня ночью не стало Макса. Основатель и сердце IFK, связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер», — говорится в сообщении.
Официальная причина смерти не называется. При этом музыкант Роман Хомутский, комментируя смерть Галстьяна, на своей странице «ВКонтакте» призвал «не игнорировать болезненные симптомы», так как «мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».
Группа I.F.K. была основана в 1994 году. Максим Галстьян был в ней основным гитаристом. Также музыкант выступал с группой «Тату» на «Евровидении» в 2003 году, когда Россия заняла второе место с песней «Не верь, не бойся, не проси».
В 2011 году Галстьян основал группу LaScala.
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