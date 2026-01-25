Лыжник Коростелев попал в топ-8 в масс-старте на Кубке мира

Лыжник Коростелев стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев занял восьмое место в масс-старте на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Он преодолел дистанцию в 20 км за 49.21,9. Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, который показал время 48:29.0, серебро масс-старта взял Эмиль Иверсен (Норвегия), а замкнул тройку лидеров еще один норвежец — Харальд Эстберг Амундсен.

Примечательно, что Коростелев в этом масс-старте проиграл только представителям Норвегии, именно норвежские лыжники расположились с первого по седьмое место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

24 января Коростелев не прошел в полуфинал спринтерской гонки. Он показал время 3:19,4 и занял третье место в своем забеге.

В январе Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира.