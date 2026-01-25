В «Россетях» рассказали об электроснабжении Мурманска и Североморска

Электроснабжение Мурманска и Североморска осуществляется по специальному графику для чередования подачи электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Северо-Запад».

Чередование рассчитано на периоды по четыре-пять часов.

«Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов», — заявили в компании.

Сейчас специалисты устанавливают новые опоры ЛЭП.

До этого глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что в городе организовали раздачу продуктовых наборов для жителей, оказавшихся в зоне отключения электроснабжения. При этом, структурные подразделения городской администрации продолжают работать в круглосуточном режиме.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

