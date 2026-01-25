Умер экс-участник группы «Любэ» Рыманов

Гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил коллектив ВИА «Лейся, песня» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушел наш Юра... Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него», — говорится в сообщении.

Коллектив отметил, что Рыманов «был тем самым музыкантов, до которого хотелось дотянуться». Ансамбль отметил, что талант музыканта особенно запомнился в работе в шоу «Суперстар», где группа стала финалистами конкурса.

Рыманов родился 8 марта 1965 года в Кстово Нижегородской области. Музыкант начал свою профессиональную карьеру в 1977 году, выступив на сцене в составе ВИА «Шестеро молодых». В 1998 году гитарист вступил в состав группы «Любэ», из которой временно ушел в 2000 году. Артист снова присоединился к коллективу в 2002 году. Однако в 2008 году Рыманов покинул группу, решив заняться сольной карьерой. Также музыкант был гитаристом ВИА «Лейся, песня».

