Дмитриев заявил, что ждет скорой встречи с американской конгрессвумен-миротворцем

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что ожидает встречи с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной.

«Я с нетерпением жду скорой встречи с конгрессвумен-миротворцем Луной!» — написал Дмитриев.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал сообщение новостного портала Lord Bebo о том, что Луна выразила готовность встретиться с Дмитриевым в любое время.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной, когда захочет. Я была бы рада этому», — сказала парламентарий.

До этого сообщалось, что Луна пригласит Дмитриева на саммит в Вашингтоне, который должен пройти в марте. Она подчеркнула, что готова встретиться со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина в любом другом формате, помимо форума.

26 октября российская делегация, в составе которой был Дмитриев, встретилась с членом Палаты представителей США. Во время мероприятия конгрессвумен Луна выступила за диалог о мире и торговле с Россией.

Ранее Луна заявила, что пора положить конец отсутствию диалога между Россией и США.