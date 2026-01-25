Туристы из Китая «попали в заложники» к блэкауту в Мурманске

SHOT: туристы из Китая заблокированы в Мурманске из-за блэкаута

Китайские туристы «оказались в заложниках» блэкаута в Мурманске, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что в гостинице, где остановились путешественники, отключили свет, что «шокировало» гостей. Волонтеры доставили туристов в пункт помощи, подзарядили их телефоны, напоили чаем и угостили пирожками.

В конце декабря стало известно, что после запуска безвизового режима между Россией и Китаем Мурманская область переживает туристический бум. Бронирования на праздничные даты тогда выросли на 20%. По данным туроператоров, многих китайских туристов привлекает древнее поверье, согласно которому зачатие под северным сиянием гарантирует ребенку счастливую жизнь и рождение мальчика.

24 января Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП (линии электропередачи). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

