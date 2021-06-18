Минкультуры ограничит число зрителей в культурных учреждениях Москвы до 1 тысячи

Министерство культуры России установило ограничение по количеству зрителей на развлекательных и зрелищных мероприятиях в Москве с 18 по 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Приказом ведомства с 18 по 29 июня 2021 года устанавливается ограничение на одновременное присутствие не более 50% зрителей на концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, проводимых подведомственными учреждениями», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что количество посетителей не должно превышать 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что российские федеральные музеи в 2020 году из-за пандемии лишились до 80% внебюджетных доходов.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта из-за пандемии коронавируса. Московские музеи снова приостановили прием посетителей на период с 13 ноября по 15 января.

При этом Минкульт России поддержал запуск 200 фильмов, несмотря на пандемию коронавируса. Власти в 2020 году выделили 4,2 млрд руб. на поддержку отечественной киноиндустрии. 2,1 млрд руб. были направлены на поддержку кинотеатров.