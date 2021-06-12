Появилось совместное фото каста американского ремейка «Иронии судьбы»

Режиссер американского ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром!» Марюс Вайсберг выложил фотографию с кастом киноленты.

«Все в сборе!» — написал он под фото со съемочной группой в Instagram.

На фото изображены Льюис Тан, Эмма Робертс, Томас Манн-младший и сам режиссер.

Ранее Вайсберг опубликовал первый кадр со съемок голливудского ремейка советского фильма.

Также до этого стало известно, что звезда сериала «Ривердейл» Мэделин Петш сыграет в фильме невесту главного героя — американский вариант «Гали» из оригинальной картины Эльдара Рязанова. Героиня Петш будет ожидать, что избранник сделает ей предложение в Новый год, однако череда случайностей поменяет их планы.