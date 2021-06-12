Блогер Хованский признал свою вину частично

Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский частично признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя юридической фирмы «Лучшие юристы», адвокаты которой представляют блогера, Викторию Мартыненко.

Так, Хованский признал, что является исполнителем песни о Норд-Осте, но в сети ее не распространял.

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — объяснила Мартыненко.

Она добавила, что песня была исполнена много лет назад, однако в сеть попала недавно.

«У него не было направленности выставлять это на YouTube. Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — заявила глава юридической фирмы.

Блогера Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Позже СМИ сообщили, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году.

10 июня Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца. Адвокаты блогера намерены оспорить это решение.