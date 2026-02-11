Размер шрифта
Более 50 человек осудили за организацию занятия проституцией в российском регионе

Руслан Кривобок/РИА Новости

В Забайкалье 50 фигурантам дела об организации занятия проституцией вынесли приговоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Силовикам стало известно о преступной деятельности организованной группы из 53 человек — осенью 2024 года правоохранители задержали жительницу Читы 1989 года рождения и ее сообщников. Женщина на протяжении четырех лет вовлекала в преступный бизнес по организации занятия проституцией администраторов саун и гостиниц, водителей, диспетчеров и охранников.

Суд признал участников группы виновными по ч.1 ст.241 УК РФ и ч.3 ст.240 УК РФ — организация занятия проституцией и вовлечение в эту деятельность. Организатору назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальным фигурантам дали условные сроки от двух до четырех лет с различными испытательными периодами.

Ранее в Хакасии женщины организовали бордель и похитили школьницу.
 
