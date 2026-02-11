Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

На Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта

Нардеп Костенко: солдаты ВСУ на передней линии задолбались и бегут с фронта
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Одна из причин случаев самовольного оставления военной части в ВСУ — нехватка людей, которые могут заменить солдат на фронте. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью «РБК-Украина».

«Это одна из причин, что не хватает людей, чтобы их заменить. Другая – это страх, потому что много людей уходит. Это те военные, которые были на передней линии, задолбались. Есть такие, которые даже не доезжают, и из учебных центров убегают. И таких много. Пожалуй, больше всего», — рассказал он.

Также депутат отметил, что на Украине есть принуждение к военной службе, однако подчеркнул, что «нет ни одной армии мира, в которой была бы добровольная мобилизация в войне на выживание такого масштаба».

В октябре 2025 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тысяч военных ВСУ самовольно оставили военную часть с начала конфликта. А 14 января 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что около 200 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили военную часть, а два миллиона граждан находятся в розыске ТЦК.

В конце января газета The New York Times писала, что главной проблемой для ВСУ является нехватка войск для одинаковой защиты всех участков фронта. А украинские военные рассказывали, что ВСУ «постоянно не хватает людей» как для отражения наступлений российских войск, так и для проведения контратак.

Ранее в Раде оценили демографическую ситуацию на Украине.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!