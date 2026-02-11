На Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта

Одна из причин случаев самовольного оставления военной части в ВСУ — нехватка людей, которые могут заменить солдат на фронте. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью «РБК-Украина».

«Это одна из причин, что не хватает людей, чтобы их заменить. Другая – это страх, потому что много людей уходит. Это те военные, которые были на передней линии, задолбались. Есть такие, которые даже не доезжают, и из учебных центров убегают. И таких много. Пожалуй, больше всего», — рассказал он.

Также депутат отметил, что на Украине есть принуждение к военной службе, однако подчеркнул, что «нет ни одной армии мира, в которой была бы добровольная мобилизация в войне на выживание такого масштаба».

В октябре 2025 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тысяч военных ВСУ самовольно оставили военную часть с начала конфликта. А 14 января 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что около 200 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили военную часть, а два миллиона граждан находятся в розыске ТЦК.

В конце января газета The New York Times писала, что главной проблемой для ВСУ является нехватка войск для одинаковой защиты всех участков фронта. А украинские военные рассказывали, что ВСУ «постоянно не хватает людей» как для отражения наступлений российских войск, так и для проведения контратак.

