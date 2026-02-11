Очевидец нападения на анапский техникум рассказал о первых минутах стрельбы

В Анапе очевидец рассказал о реакции преподавателей на стрельбу в техникуме

Один из студентов анапского техникума рассказал о реакции на стрельбу людей, которые в этот момент находились в помещении. Его слова приводит РЕН ТВ.

По словам молодого человека, они услышали звуки выстрелов во время занятий. Преподаватели быстро сориентировались и закрыли двери, чтобы никто не смог войти или выйти. Он добавил, что в его группе паники не было – только шок от произошедшего.

Юноша также отметил, что утром перед входом он проходил проверку.

«Через металлоискатели меня проверяли», – рассказал он.

Инцидент произошел в техникуме Анапы. Один из студентов ворвался в учреждение с ружьем и открыл стрельбу.

Всего пострадали три человека, в их числе один учащийся и библиотекарша, состояние которой оценили как тяжелое. У студента легкое ранение бедра.

Серьезные травмы получил охранник техникума, который первым «встретил» юношу. Спасти 55-летнего работника не удалось. У него осталась жена и взрослая дочь.

Ранее стало известно, что перед нападением подозреваемый в стрельбе в Анапе писал одногруппнику.