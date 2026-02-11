«Просто уничтожили русского парня»: Тарасова о ситуации Гуменника

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила с жесткой критикой организаторов зимних Олимпийских игр — 2026 из-за ситуации, в которой оказался российский фигурист Петр Гуменник. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Вы вообще знаете, что Петя выступал не под свою музыку? Организаторы соревнований просто уничтожили Петю! Соревнования называются «Олимпийские игры». Это первая и единственная причина сложностей. Безобразная причина! Просто истребление русского парня! Петр — мастер», — заявила Тарасова.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

В своем прокате спортсмен зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию.

Позже спортсмен сообщил, что у него лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде.

Ранее мать Гуменника обратилась к судьям после короткой программы на ОИ-2026.