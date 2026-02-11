В Госдуме предложили включить консультации психолога в медосмотры школьников

Депутаты думской фракции «Новые люди» предложили включить консультации психолога в ежегодные медосмотры в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо парламентариев министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Из документа следует, что сейчас в профилактический осмотр входят консультации врача психиатра для отдельных возрастов. При этом, по словам депутата, о важности ежегодной проверки психического здоровья детей психологами говорят многие исследования.

«Считаем необходимым и целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 211н, предусматривающих включение консультации медицинского психолога в состав ежегодного школьного профилактического медицинского осмотра», — говорится в письме.

По мнению авторов инициативы, реализация подобного решения позволит обеспечить равный доступ к раннему выявлению психологических рисков у детей. Также мера поможет снизить вероятность позднего обнаружения психических расстройств и кризисных состояний, следует из документа.

В январе кризисный психолог Ольга Софьянова заявила, что ответственность за агрессивное поведение подростков лежит на семейной и школьной среде. По ее словам, сами дети в раннем возрасте еще не умеют распознавать и справляться с эмоциями, поэтому важно обучать их на специальных психологических уроках. Это позволит предотвратить неадекватные реакции со стороны неокрепшей детской психики, уточнила специалист.

Ранее Семенович призвала ввести психологию в школах с 5 класса.