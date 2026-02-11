Размер шрифта
Пенсионер обвинил актера «Бумера» в нападении

Baza: актер Максим Коновалов бросил кружку в голову пенсионеру
Константин Михальчевский/РИА Новости

Московский пенсионер по имени Григорий обвинил актера фильма «Бумер» Максима Коновалова в нападении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, инцидент произошел в столичном фитнес-клубе. Пенсионер сделал Коновалову замечания в сауне из-за того, что актер вместе с друзьями поливал камни настоем с чесноком. 69-летний мужчина попросил артиста прекратить это делать, так как у него аллергия.

В ответ Коновалов толкнул пенсионера и бросил кружку в его голову. В результате у пожилого мужчины образовалась шишка. Георгий просил администрацию вызвать полицию, но те отказали это делать. Родственники пенсионера вызвали скорую и полицию.

Как утверждают заявители, сотрудники приехали уже после того, как Коновалов уже ушел из клуба. Григорий задокументировал наличие травм и написал заявление в полицию.

Коновалов подтвердил инцидент в сауне. По словам актера, пенсионер первым начал его провоцировать хамством и оскорблениями в свой адрес. Артист намерен подать встречный иск.

Ранее Юрий Колокольников травмировался на съемках «Левши».
 
