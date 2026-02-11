Нацпарк «Удэгейская легенда» хочет спасти места обитания амурского тигра

Приморский национальный парк «Удэгейская легенда» объявил сбор на суды. Его сотрудники пытаются защитить редкие леса от вырубки, сообщил заказник на своем сайте.

Отмечается, что община коренных малочисленных народов «Удэге» претендует на 5 тыс. га массива уссурийской тайги со значительными запасами древесины. Если эти земли будут выведены из-под государственной охраны, на них могут начаться рубки леса, убеждены сотрудники нацпарка. При этом Минприроды не выделяет заказнику особо охраняемых природных территорий (ООПТ) денег на покрытие судебных расходов.

«Кедрово‑широколиственные леса Уссурийской тайги исчезают. Но еще можно сохранить последние нетронутые участки ради амурского тигра, гималайского медведя и рыбного филина», — сообщается на краутфандинговой платформе planeta.ru.

До этого зоологи сняли на видео ночную охоту редчайшего краснокнижного рыбного филина. На снятом зоологами ролике видно, как птица выжидает добычу возле незамерзающего протока. Как отмечается, эти птицы обитают только в России.



Ранее стало известно, что в России могут сократить число заповедников.