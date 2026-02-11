Размер шрифта
В Италии объяснили, почему Зеленский хочет продолжать конфликт

Депутат Сассо: Зеленский заинтересован в продолжении конфликта из личной выгоды
Fontana/Fotogramma/Global Look Press via ZUMA Press

Президент Украины Владимир Зеленский не представляет интересы своего народа и хочет продолжать военный конфликт с Россией ради собственной выгоды. Об этом заявил депутат итальянского парламента Россано Сассо, пишет газета Repubblica.

«Мы считаем бессмысленным отправлять больше оружия стране, которая не входит в Европейский союз и которая должна завтра подписать мирный договор, потому что, к сожалению, она не в состоянии победить Россию. Зеленский не служит интересам украинского народа: он хочет продолжать войну ради личной выгоды», — заявил Сассо.

10 февраля Сассо говорил, что депутаты нижней палаты итальянского парламента выступят против дальнейшего финансирования Украины во время голосования по предоставлению очередного денежного транша Киеву. Сассо отметил, что дальнейшее спонсирование Украины не поможет урегулировать конфликт, а «мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра». Также депутат заявил, что украинские власти дискредитировали себя коррупционными скандалами, из-за чего отправленная помощь не доходит до получателя.

Также в январе вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Зеленского скорее заключить мир и возмутился его наглостью.

Ранее на Украине назвали последствия возможного прекращения американской помощи.
 
