Россиянка попала в больницу после попытки сделать селфи на фоне дикого слона на Шри-Ланке

laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Туристке из России понадобилась помощь медиков после поездки на байке на Шри-Ланке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 45-летняя путешественница решила прокатиться на байке по дороге Буттала – Катарагама. Во время путешествия они заметили дикого слона и решили сделать несколько селфи с ним. Когда пара приблизилась, животное проявило агрессию и набросилось на пару.

В результате туристка попала в больницу с серьезными травмами правой руки, ей оказывают всю необходимую помощь. Ее спутник не пострадал, только испытал испуг.

Отмечается, что дорога пролегает через национальный парк, где туристы могут встретить диких обезьян и слонов. Последние иногда нападают на путешественников.

До этого туристок из Казани атаковал агрессивный бабуин во время путешествия в ЮАР. Женщины решили перекусить чипсами, когда животное набросилось на одну из них. Что именно вызвало такую реакцию, неизвестно.

Ранее в Таиланде слон поднял туриста хоботом и растоптал на глазах у жены.
 
