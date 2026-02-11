Размер шрифта
В Раде сообщили о планах США завершить переговоры до 15 мая

Депутат Рады Железняк: США хотят завершить переговоры по Украине до 15 мая
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Американская сторона планирует завершить мирные переговоры по Украине до 15 мая. Об этом в своем You-Tube канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники.

«Американцы хотели бы завершить этот активный процесс переговоров хотя бы до 15 мая. Но это не звучало как дедлайн», — сказал нардеп.

По данным украинского издания «Страна.ua», речь, скорее всего, идет о целевом ориентире. При этом официальных заявлений от Вашингтона на этот счет не поступало.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что США пригрозили выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если до 15 мая не будет установлен мир.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в декабре 2025 года заявлял, что у Соединенных Штатов нет дедлайна по украинскому урегулированию. Он подчеркивал, что Вашингтон намерен прилагать усилия столько времени, сколько потребуется для достижения ощутимого прогресса в переговорном процессе.

Ранее в Кремле высказались о спешке США с урегулированием по Украине.
 
