Пассажиры добились штрафа для водителя, который не пускал их в автобус из-за намаза

Оставившего на морозе пассажиров водителя оштрафовали на 10 тысяч рублей

Водителя автобуса из Нижневартовска оштрафовали за то, что он не пускал людей в автобус, пока совершал намаз. Об этом пишет Ura.ru.

Мужчина не пускал людей в автобус, несмотря на то, что на улице был мороз -25°С. Он вышел на улицу для совершения намаза, однако двери в салон для пассажиров не открыл.

В разговоре с изданием юрист отметил, что молитву вряд ли можно считать незаконной.

«Но в данном случае очевидно другое. Были нарушены интересы пассажиров. Они оплатили проезд, однако водитель автобуса не пускал их в салон», — пояснил специалист.

Сообщалось, что пассажир запечатлел инцидент на видео. На записи также слышно, как мужчина просит автомобилиста открыть двери, потому что на морозе стоят женщины. На замечания от автора видео водитель никак не реагировал.

После данного инцидента перевозчик «Домтрансавто» отстранил водителя от работы, в компании провели внутреннюю проверку по факту случившегося.

Ранее в Приморье оштрафовали водителя за намаз в автобусе.
 
