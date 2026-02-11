Политолог предрек разделение ЕС на «коренную Европу» и «вторичную»

Политолог Рар: Евросоюз может разделиться на два лагеря

Из-за нынешних разногласий Европейский союз (ЕС) может разделиться на «коренную Европу» и некую «вторичную» коалицию стран. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения западных СМИ о том, что накануне неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, отношений с США и экономических реформ.

«На горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», — объяснил эксперт.

Дальнейшие споры, в том числе, будут строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим, считает Рар.

Как пишет Politico, разногласия внутри Евросоюза появились из-за стремления снизить зависимость континента от Соединенных Штатов на фоне притязаний президента Дональда Трампа на Гренландию.

Издание также приводит призыв главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны к европейским странам держаться вместе и принимать решения вместо того, чтобы ныть и жаловаться.

