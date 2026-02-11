Президент России Владимир Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии России. Об этом говорится в указе российского лидера, размещенном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск Национальной гвардии РФ постановляется утвердить положение о Главном штабе войск Национальной гвардии Российской Федерации.

4 ноября Путин подписал закон, в рамках которого резервистов смогут направить на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.

Также Путин подписал закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Минобороны предложили с 1 октября повысить оклады военных на 4%.