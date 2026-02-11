Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии России

Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск Нацгвардии РФ
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии России. Об этом говорится в указе российского лидера, размещенном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск Национальной гвардии РФ постановляется утвердить положение о Главном штабе войск Национальной гвардии Российской Федерации.

4 ноября Путин подписал закон, в рамках которого резервистов смогут направить на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.

Также Путин подписал закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Минобороны предложили с 1 октября повысить оклады военных на 4%.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!