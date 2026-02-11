Чехова объяснила, почему впервые вышла замуж только в 48 лет

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась в беседе с kp.ru, что боялась выйти замуж из-за развода родителей.

«Мама всегда говорила мне, что самая большая неудача в ее жизни – это замужество. Потом мне казалось, что самое простое, что может сделать женщина, – это выйти замуж», — поделилась артистка.

Чехова объяснила, что хотела добиться высот в других аспектах жизни перед замужеством. По словам артистки, она получала множество предложений руки и сердца. Однако телеведущая сомневалась и находила пугающие недостатки в своих потенциальных женихах.

Чехова отметила, что боролась с этими страхами и работала над собой с психологами и регрессологами. Позже она познакомилась с продюсером Александром Златопольским.

«Чем больше узнавала его, тем больше у меня было уверенности в том, что я хочу выйти за него замуж. Саша очень надежный, я доверяю ему секреты, которые никогда никому не рассказывала. Он принимает и любит любой, даже в самых моих неприглядных проявлениях. С ним я могу быть полностью расслабленной», — рассказала телеведущая.

5 февраля Чехова официально вышла замуж за Златопольского. Актриса решилась на бракосочетание в 48 лет.

