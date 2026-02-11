Размер шрифта
Подмосковные врачи достали карандаш у женщины из мочевого пузыря

В Подмосковье у женщины из мочевого пузыря достали карандаш
Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи достали карандаш из мочевого пузыря 46-летней женщины. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в Красногорской больнице. Пациентка обратилась в приемное отделение и рассказала, что ввела себе в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал косметический карандаш. После обследования женщину госпитализировали в урологическое отделение.

С помощью эндоскопа хирурги извлекли инородное тело. Оперативное вмешательство прошло без осложнений, пациентку уже выписали домой. Однако медики предупредили, что подобные эксперименты могут привести к травмам, воспалениям и тяжелыми инфекциям.

Ранее в Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку.
 
