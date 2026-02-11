Размер шрифта
Украинская пенсионерка заказала жестокое избиение соседа из-за голубей и собаки

Суд Полтавы дал 6 лет пенсионерке за заказ искалечить не любящего голубей соседа
На Украине пенсионерке дали шесть лет колонии за заказ жестокого избиения соседа, который мешал ей выгуливать собаку и кормить голубей. Приговор, вынесенный судом Полтавы, опубликован в Едином реестре судебных решений.

Из документа следует, что летом 2024 года 64-летняя жительница полтавского микрорайона Половки обратилась к знакомому с просьбой подыскать исполнителей для заказа — нанесения увечий жильцу ближайшего дома. Причиной, побудившей пожилую женщину к расправе, стало поведение соседа: тот высказывал ей претензии по поводу выгула собаки и выбрасывал поилки для голубей, которых разводил ее сын.

Следствие установило, что в отместку пенсионерка решила изувечить мужчину — лишить зрения, выколов глаза, и/или сломать позвоночник. Нанесение этих травм она оценила в $500.

Общаясь со своим знакомым, которого просила подыскать исполнителей заказа, женщина дала ему подробные сведения о привычках жертвы, ежедневном графике прогулок и других перемещений. Также она предупредила, что у него при себе может быть газовый баллончик, и велела при нападении отобрать смартфон.

Приятель пенсионерки вместо того, чтобы выполнить ее заказ, обратился в правоохранительные органы. Их сотрудники инсценировали нападение, изготовив поддельные фото с якобы нанесенными соседу травмами. Снимки были отданы заказчице, чтобы та заплатила. В итоге женщину задержали с поличным при передаче платы за избиение соседа. Она положила купюры в коробку из-под конфет, предварительно обернув розовой салфеткой.

В суде пенсионерка пыталась добиться смягчения приговора, утверждая, что не просила выкалывать соседу глаза, а просто изображала серьезные намерения перед потенциальными исполнителями.

Похожая история произошла в России в 2025 году: арестовали пенсионерку, которая сначала попросила киллера сбить ее мужа грузовиком, а потом передумала и решила сама его отравить, но не сумела. Мотивом преступления стал раздел недвижимости в Дубае в ходе бракоразводного процесса, который начался еще в 1994 году.

В 2023 году 81-летняя российская пенсионерка «заказала» участкового полицейского, с которым у нее возник конфликт.

Ранее на Алтае пенсионерка заказала убийство невестки, которую невзлюбила с самого начала.
 
